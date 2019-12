Totalizator Sportowy: Przychody z e-commerce przekroczą 3,8 mld zł w 2019 r.

"Po dwunastu miesiącach działalności na rynku e-commerce klienci coraz częściej przekonują się do bezpiecznej oraz atrakcyjnej rozrywki online oferowanej przez Totalizator Sportowy. W 2019 roku 40% przychodów spółki będzie pochodzić tylko z tego segmentu przekraczając 3,8 mld zł. W tym roku z tytułu podatku od gier hazardowych Totalizator Sportowy przekaże do budżetu państwa rekordowy ponad 1 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka weszła na rynek e-commerce 5 grudnia 2018 r., umożliwiając graczom zakup najpopularniejszych gier liczbowych przez internet oraz aplikację mobilną. Zgodnie z przepisami Ustawy o grach hazardowych Totalizator Sportowy uruchomił także jedyne legalne i w pełni bezpieczne kasyno internetowe w Polsce - Total Casino. Były to największe zmiany w ponad 60-letniej historii spółki. Wejście spółki na rynek e-commerce wymagało budowy dedykowanych systemów transakcyjnych, infrastruktury informatycznej, standardów zabezpieczeń technicznych. Dla klientów uruchomiono także Contact Center, w którym są obsługiwani przez konsultantów kilkanaście godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu, przypomniano w materiale.

"W ciągu 12 miesięcy gracze Total Casino, jedynego legalnego kasyna internetowego wykonali ponad 1,3 mld spinów, a miłośnicy gier liczbowych zawarli do tej pory na serwisie LOTTO.pl ponad 45 milionów zakładów. W tym czasie na obydwu platformach zarejestrowało się ponad 320 tysięcy dorosłych Polaków" - czytamy dalej.

"Pod koniec zeszłego roku otworzyliśmy ogromną przestrzeń do rozwoju oferty w obszarze online budując dwa silne produkty, w tym jeden pod zupełnie nową marką. Dzięki temu przyczyniliśmy się do tego, by polscy gracze po raz pierwszy uzyskali możliwość czerpania korzyści z tych form rozrywek w sposób legalny, bezpieczny i niebudzący wątpliwości fiskalnych. Rozwój naszej oferty e-commerce od początku oparty jest na ochronie gracza i przeciwdziałaniu uzależnieniom od hazardu, wymaga tego od nas nie tylko prawo, ale także wynika to z wieloletniego doświadczenia związanego z zasadami odpowiedzialnej gry" - powiedział prezes Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślili przedstawiciele spółki, dalszy rozwój produktów e-commerce, to przede wszystkim chęć jeszcze bardziej bezpiecznego, swobodnego, ale także angażującego udziału w rozrywce, którą oferuje Totalizator Sportowy.

"Uruchamiając sprzedaż ulubionych gier LOTTO przez internet oraz Total Casino, staraliśmy się nie tylko dostosować naszą ofertę tak, by już w dniu premiery obydwie platformy odpowiadały na potrzeby naszych klientów. Skupiliśmy się także na przeprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu samej spółki, dzięki czemu udostępnione naszym graczom produkty mogą być bieżąco dostosowywane pod ich oczekiwania. Tak też się dzieję, dzięki wejściu na rynek e-commerce staliśmy się firmą B2C, w której kwestie doświadczenia z klientem stały się priorytetowe i co najważniejsze, niezbędne, jeżeli chodzi o dalszy rozwój naszej oferty online. Tym samym realizujemy jedno z głównych założeń przyjętej w spółce strategii, w której to właśnie klient jest w centrum uwagi" - wskazał Cieślik.

Przez cały czas spółka na bieżąco dostosowywała obydwie platformy, wsłuchując się w opinie klientów, zarówno jeżeli chodzi o poprawę funkcjonalności, jak i wprowadzenie kolejnych gier, podkreślono w materiale.

"Poza działaniami związanymi stricte z optymalizacją poszczególnych platform wprowadzono nowe gry zarówno na LOTTO.pl, jak i dla kasyna internetowego. W ciągu roku uruchomiliśmy nie tylko gry Quickspin, czy tytuły oparte na licencji DC Comics dla Total Casino, ale wprowadziliśmy do naszej oferty online'owej Multi Multi, KENO, możliwość gry na wiele losowań w Eurojackpot, gry systemem w Lotto czy Mini Lotto. Obydwie platformy posiadają także możliwość gry poprzez aplikacje mobilne" - wyliczył dyrektor Departamentu Gier Online w Totalizatorze Sportowym Maciej Kasprzak.

"Jeszcze w grudniu udostępnimy naszym graczom możliwość gry w Ekstra Pensję oraz Kaskadę" - zapowiedział Kasprzak.

Dyrektor Departamentu Gier Online zwrócił także uwagę, że zarówno na LOTTO.pl oraz Total Casino w ciągu 12 miesięcy odnotowano wiele wygranych, również tych wysokich.

"W kwietniu szczęście online miał gracz, który trafił 'szóstkę' w wysokości 3,3 mln złotych w Lotto, natomiast w sierpniu odnotowaliśmy 2,5 mln zł w Multi Multi. Najwyższa wygrana w Total Casino z końca listopada wyniosła dokładnie 759 093,49 złotych, w tym przypadku należy zwrócić jednak uwagę, że jest to inny rodzaj gier" - podkreślił Kasprzak.

Dodał, że klienci platform online'owych mają także swoje przyzwyczajenia, na przykład jeżeli chodzi o rodzaj wykorzystywanych urządzeń. 70% graczy kasyna internetowego gra za pomocą urządzeń mobilnych, w przypadku LOTTO.pl jest to 58%. Podkreślił, że nie ma natomiast różnicy, jeżeli chodzi o podział na płeć, zarówno na jednej i drugiej platformie około 80% użytkowników stanowią mężczyźni, a mniej więcej 20% grających to kobiety.

Przedstawiciele Totalizatora Sportowego podkreślili również, że związku z uruchomieniem oferty gier online standardy odpowiedzialnej gry zostały dostosowane zarówno do wymagań ustawodawcy, jak i do aktualnych potrzeb osób grających.

"Przede wszystkim użytkownik musi wykazać, że ma skończone 18 lat poprzez weryfikację dowodu osobistego. Dodatkowo gracze mają obowiązek wprowadzenia limitów swojej aktywności oraz środków finansowych przeznaczanych na grę. Oprócz wspomnianych zabezpieczeń gracz może wykonać test samosprawdzający, posiada także dostęp do informatora o placówkach, które udzielają pomocy w zakresie problemów hazardowych. Co istotne, również pracownicy Contact Center, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami są regularnie szkoleni ze standardów odpowiedzialnej gry przez specjalistów z zakresu psychologii oraz psychoterapii. Spółka od początku podkreślała, że nie tylko chodzi o dostarczanie rozrywki, ale także o to by robić to w sposób odpowiedzialny i bezpieczny" - wskazano w komunikacie.

Totalizator Sportowy zapowiedział też, że przyszły rok to cały czas nieustanny rozwój platform online'owych.

"Wejście na rynek e-commerce jest także wielkim procesem rozwoju całej spółki. W dalszej perspektywie chcemy nie tylko optymalizować nasze usługi wprowadzając nowe metody płatności czy weryfikacji konta. W planach na przyszły rok uwzględniliśmy także dalsze poszerzanie oferty produktowej, z czego powinni ucieszyć się między innymi miłośnicy popularnych Zdrapek, chociaż to nie będzie koniec niespodzianek dla fanów gier LOTTO. Trwają również zaawansowane prace by uruchomić pierwsze polskie legalne Live Casino" - podsumował prezes Totalizatora Sportowego.

Totalizator Sportowy działa nieprzerwanie od ponad 63 lat. Spółka powstała, by gromadzić środki, z których finansowano remonty i budowy obiektów oraz urządzeń sportowych. Później do zadań Totalizatora Sportowego doszło też przekazywanie funduszy na szeroko rozumianą kulturę narodową. Dysponuje siecią ponad 17 000 punktów sprzedaży. W grudniu 2018 roku Totalizator Sportowy rozpoczął działalność w zupełnie nowych obszarach biznesowych, takich jak salony gier na automatach poza kasynami gry oraz kasyno internetowe.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące