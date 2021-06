Ubezpieczyciele wypłacili 10 mld zł odszkodowań. Sami zarobili ponad 1 mld zł

Jak podkreśla, oprócz wzrostu świadczeń w ubezpieczeniach na życie rośnie też składka, co wskazuje na zwiększone zainteresowanie tymi produktami.

Wartość odszkodowań z ubezpieczeń na życie wyniosła 4,8 mld zł (w tym o 28 proc. wyższe wypłaty z ubezpieczeń ochronnych), dla ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC) wyniosła 3,8 mld zł, zaś dla pozostałych ubezpieczeń była to kwota około 1,6 mld zł.

PIU podała, że średnia składka za obowiązkowe ubezpieczenie OC wyniosła w pierwszym kwartale 496 zł - o 11,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrosła średnia szkoda - jej koszt wzrósł o 11,3 proc. do 8035 zł.

Jak to wszystko przekłada się na wyniki finansowe samych zakładów ubezpieczeń? Ogółem do biznesu nie dokładają. Co więcej, ich zyski wzrosły o 7,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Zysk netto wyniósł 1,1 mld zł.