UPS: 37% kupujących online zamierza kupować więcej w ciągu następnego roku

"Efektowna strona internetowa albo łatwa w obsłudze aplikacja to za mało, by zadowolić dzisiejszych kupujących online. Według badania 'Pulse of the Online Shopper', przeprowadzonego w 2019 r. na zlecenie UPS oczekują oni przejrzystych opłat, kontroli nad procesem dostawy, jasnych zasad zwrotów oraz nagród w programach lojalnościowych" - czytamy w komunikacie poświęconym badaniu.