VWFS przekazał łącznie 310 samochodów w kontrakcie z PKP PLK

"Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. należy do kluczowych Klientów Volkswagen Financial Services. Dlatego ten kontrakt jest dla nas szczególnie ważny. Dodatkowo dużo satysfakcji daje nam fakt, że klient tak pozytywnie ocenia współpracę z VWFS. W kolejnych czterech latach również udowodnimy, że spełniamy najwyższe standardy usług CFM" - powiedział dyrektor zarządzający Biznesu Flotowego w Volkswagen Financial Services Daniel Trzaskowski, cytowany w komunikacie.