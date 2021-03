Właściciel Zary zarobił o 70 procent mniej. Nadrabiał straty w internecie

Hiszpański holding odzieżowy Inditex, do którego należą m.in. takie marki jak Zara, Pull&Bear, Bershka i Stradivarius, mocno odczuł pandemię. Koronawirus na wiele miesięcy pozamykał sklepy, co przełożyło się na gigantyczny spadek zysków. Ratunkiem okazała się sprzedaż internetowa, która urosła w niemal takim samym tempie, w jakim zmniejszyły się zyski.

Klienci w sklepach należących do grupy Inditex na całym świecie w 2020 roku zostawili około 20,4 mld euro. To oznacza spadek sprzedaży o 28 proc., na co główny wpływ miała pandemia i zamknięcie sklepów na długie miesiące.