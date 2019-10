Wybory parlamentarne 2019. Prezesi PiS kontra prezesi PO-PSL. Kto sobie lepiej radził na giełdzie?

To, jakim zaskoczeniem był wzrost gospodarczy, spadek bezrobocia i względne zrównoważenie budżetu, widać po drugim roku na giełdzie. PiS Index zyskał wtedy aż 52 proc., przy wzroście WIG20 o 38 proc., a mWIG40 o 17,4 proc. Kapitał wracał do Polski.

Jest oczywiście usprawiedliwienie dla tego co się działo w ostatnich 12 miesiącach. Konkretnie brzmi ono: "wysokie ceny praw do emisji CO2". Ich apogeum 30 euro za tonę było w lipcu (obecnie wycenione są na około 23 euro, czyli podobnie jak rok temu). Ograniczona przez Komisję Europejską podaż darmowych praw przyniosła w tym roku wielomiliardowe koszty dla opartych na węglu elektrowni oraz samych kopalń węgla.

Notowania JSW i Bogdanki się posypały o odpowiednio 66 i 40 proc. Niemały na to wpływ miały też gorsze światowe prognozy gospodarcze na fali konfliktu handlowego USA-Chiny. Skoro gospodarka ma rosnąć wolniej, to i ceny węgla energetycznego oraz koksującego do produkcji stali szły w dół.

Notowania państwowych elektrowni spadały od 39,4 proc. w przypadku Kogeneracji (przejętej przez PGE) poprzez 22 proc. Energi, 16,3 proc. PGE do 8,2 proc. Tauronu. Urosła tylko Enea o 3 proc., choć to bardziej zasługa ubiegłego roku, kiedy pomagały solidne zyski. W 2019 roku akcje już spadły o 17 proc., choć wyniki wciąż są solidne.

A do tego wszystkiego dołożyć należy też wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie frankowiczów. Zapadł pod koniec września i był niekorzystny dla banków. Może to je kosztować w najbliższych latach grube miliardy złotych. Nie dziwne, że na giełdzie spadały mimo dość dobrych wyników.

Porównanie na korzyść PO-PSL

Jak wypada PiS Index w porównaniu do PO-PSL Index. Na korzyść tego drugiego indeksu. W tym przypadku też zresztą pierwszy rok rządów 2007-2008 był najgorszy. Notowania PO-PSL Index spadły o aż 56,7 proc., w porównaniu do WIG20 52,1 proc. i mWIG40 60,2 proc. Czas globalnego kryzysu spółki państwowe odczuły na giełdzie mocniej niż prywatne.

Sukces koncernów paliwowych

Od wyborów zyskała też JSW i to aż 67 proc. Ale ostatni rok był akurat katastrofalny. Na fali spadków cen węgla koksującego spadają też zyski, a w czasie koniunktury JSW ugięła się przed związkami zawodowymi i tak podniosła zarobki, że może to być groźne, jeśli ceny będą spadać dalej. Z 200 dolarów za tonę w maju na giełdzie CME spadł do 150 dolarów obecnie. To wciąż wysoko. JSW stanęła na krawędzi po wynikach 2015 roku, gdy cena zeszła poniżej 80 dolarów.