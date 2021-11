Złoto sposobem na inflację? "Chętnych nie brakuje"

Inwestycja w złoto to dobra alternatywa na inflację? - Często tak bywa, aczkolwiek patrząc na ostatni rok, to notowania złota nie były takim rajem dla inwestorów, jakim potencjalnie mogłyby być. Złoto okazało się relatywnie kiepską inwestują w czasach wysokiej inflacji Miało bardzo solidną konkurencję ze strony innych aktywów, począwszy od akcji, przez nieruchomości, po kryptowaluty, które stały się antysystemową alternatywą dla złota - powiedziała w "Money. To się liczy" Dorota Sierakowska, analityczka DM BOŚ. - Warto zwrócić uwagę na to, że cały czas utrzymuje się silny popyt na złote sztabki i monety, ale również srebrne. Co tylko potwierdza, że w czasach niepewnych bardzo wielu inwestorów chce okładać przynajmniej jakiś komponent tych metali szlachetnych do swoich portfeli - dodała.