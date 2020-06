Zysk PGNiG niższy o prawie 30 procent. Prezes wskazuje na ciepłą zimę i spadek cen ropy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przez pierwsze trzy miesiące wypracowało 779 mln zł zysku netto. To oznacza duży spadek w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, gdy spółka zarobiła na czysto 1 mld 101 mln zł.

Ze szczegółowych informacji z opublikowanego raportu wynika, że w pierwszym kwartale PGNiG uzyskało 13,8 mld zł przychodów (o 4 proc. mniej niż rok wcześniej) i 2,1 mld zł zysku operacyjnego przed potrąceniem odsetek i podatków (EBITDA). W tym drugim przypadku wynik jest niższy o 6 proc. rok do roku, ale jak podkreśla spółka, byłby wyższy o prawie 30 proc., gdyby nie odpis księgowy.

Wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej wyniosło w PGNiG odpowiednio 1,16 mld metrów sześciennych i 325 tys. ton i było na podobnym poziomie co rok wcześniej. Ze względu na wspomniane niższe ceny, przychody segmentu spadły o 26 proc. rok do roku do blisko 1,3 mld zł. W pierwszym kwartale średnia cena ropy była niższa o 20 proc., a gazu na Towarowej Giełdzie Energii o 40 proc.