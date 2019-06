200 mieszkańców osiedla idzie do sądu przeciwko deweloperowi. Powodem są parkomaty pod blokami

Właściciele mieszkań i domów, którzy kupowali nieruchomości od firmy Trust, mają już w aktach notarialnych wpisaną odpłatną służebność dróg w zakresie przejazdu i przechodu. Z tego tytułu płacą już do 500 zł rocznie za prawo do korzystania z dróg wewnętrznych. Reprezentujący mieszkańców osiedla mec. Adam Złotnik stoi na stanowisku, że służebność przejazdu zawiera w sobie także prawo do parkowania pojazdu.