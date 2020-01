500+ dla emerytów będzie obniżone. Przez waloryzację

Waloryzacja rent i emerytur od marca 2020 r. - zgodnie z przyjętym przez rząd jeszcze przed świętami projektem ustawy - będzie nie mniejsza niż 70 zł brutto. Co więcej, najniższe świadczenia wzrosną z 1100 do 1200 zł.

– Wszyscy zwracaliśmy na to uwagę. Mechanizm jest celowy. Chodzi o to, żeby na świadczenia uzupełniające przeznaczać coraz mniej środków. Zostały wprowadzone dla celów wizerunkowych i zostały one osiągnięte - mówi "Rzeczpospolitej" dr Paweł Kubicki, socjolog i członek inicjatywy "Chcemy całego życia".

Przypomnijmy, że prawo ubiegania się do przyjmowania świadczenia uzupełniającego mają osoby uznane przez lekarza orzecznika za niezdolne do samodzielnej egzystencji i których dochód miesięczny nie przekracza 1600 zł brutto. To oznacza, że 500 zł miesięcznie to maksymalna możliwa kwota świadczenia uzupełniającego. To jest pomniejszane w systemie "złotówka za złotówkę", czyli każda złotówka wzrostu dochodu ponad 1600 zł brutto oznacza pomniejszenie o taką samą kwotę dodatku 500+ dla niepełnoprawnych.