500+ dla osób z niepełnosprawnościami. Prezydent podpisał

Ustawa jasno określa, kto może liczyć na taki dodatek pieniężny. To osoby, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem: o całkowitej niezdolności do pracy, albo o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym lub też o całkowitej niezdolności do służby.

Określono też limit - inne świadczenia nie mogą przekraczać kwoty 1600 zł. Jednak zastosowano zasadę "złotówka za złotówkę", a więc jedynie osoby, których suma miesięcznych świadczeń nie przekracza 1100 zł, dostaną pełną kwotę 500 zł miesięcznego dodatku uzupełniającego. Pozostali będą dostwali propocjonalnie mniej. Jeśli obecnie pobierają świadczenia w kwocie 1300 zł, to dostaną 300 zł dodatku uzupełniającego, i tak aż do kwoty 1600 zł.

Z dodatku pierwotnie miało skorzystać 300 tys. osób. Jednak Senat zaakceptował poprawki zgłoszone przez PiS, które podnoszą limit dochodowy z 1100 zł do 1600 zł, dlatego programem objętych zostanie łącznie ok. 850 tys. osób. W tym roku można zyskać maksymalnie 1500 zł, maksymalnie, bo jak już wyżej wspominaliśmy, gdy obecne świadczenia przekraczają kwotę 1100 zł to i z nowego 500+ popłynie co miesiąc mniej pieniędzy (tak, by zrównać kwotę do 1600 zł).