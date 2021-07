500 zł za prąd miesięcznie? "To prosty efekt ekowariactwa"

"Wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem jest drastyczny - blisko 30 proc." - pomstuje za pośrednictwem Twittera red. naczelny "Najwyższego Czasu" Tomasz Sommer. "To prosty efekt ekowariactwa" - dodaje. Jak twierdzi, jeszcze cztery lata temu za rachunki płacił równo połowę mniej.

Przy utrzymaniu dzisiejszych poziomów na rynku hurtowym, wzrost rachunku za energię dla gospodarstw domowych faktycznie znacząco wzrósł, co nie oznacza wcale końca podwyżek. Już w przyszłym roku możemy zaliczyć kolejny skok , tym razem o 20 proc. Wszystko przy równie wysokiej inflacji rachunków za gaz.

Jeszcze do końca roku obowiązuje system wirtualnego magazynowania nadwyżek produkcji. Trafia ona do sieci, a potem prosument odbiera bezpłatnie 80 proc. tego, co oddał.