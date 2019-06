Agencja Moody's prostuje. Nie obniżyła, a podtrzymała prognozy wzrostu PKB Polski

Aktualne prognozy Moody's dotyczące wzrostu PKB Polski to: 4,4 proc. w 2019 r. i 3,7 proc. w 2020 r. W poniedziałkowym raporcie znalazła się błędna informacja, że wzrost PKB Polski w 2019 r. osiągnie 4,2 proc., a w 2020 r. 3,4 proc.

Bogacimy się i rozwijamy szybciej niż Unia

Z kolei zdaniem ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego, Polska i Unia Europejska jest kolejny rok na plusie, jeśli chodzi o bogacenie się i rozwój, ale my robimy to szybciej. Odniósł się tak do danych Eurostatu na temat m.in. wzrostu PKB na mieszkańca.