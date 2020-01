Amerykanie wycofują pieniądze z Polski

Różnica jest drastyczna, na co wskazują dane resortu finansów. Ten od 2014 r. udostępnia szczegółowe statystyki nabywców obligacji skarbowych, wtedy do kupcy z USA mieli w portfelu rządowe papiery z Polski warte 47,5 mld zł i byli niekwestionowanym liderem. Drugi na liście był Luksemburg - ok. 31 mld zł, na trzecim miejscu była Japonia - ok. 17 mld zł.