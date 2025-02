Amerykańskie cła na stal i aluminium nie zagrożą polskiemu eksportowi?

Eksperci PIE oszacowali, czy nowe cła zapowiedziane przez Donalda Trumpa, zaszkodzą polskiej gospodarce. Jak wskazują autorzy analizy, eksport stali i aluminium z Polski do Stanów Zjednoczonych w 2024 roku utrzymał się na podobnym poziomie jak rok wcześniej. Stanowił on niecałe 2 proc. całkowitego eksportu do USA. Co ciekawe, wartość sprzedaży tych produktów systematycznie rosła nawet w okresie obowiązywania ceł wprowadzonych przez administrację Donalda Trumpa.