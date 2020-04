Antonow An-225 Mrija wylądował w Warszawie. To największy samolot na świecie

Antonow An-225 Mrija wylądował na Okęciu we wtorek o godz. 9:57. Lotnisko Chopina w Warszawie zagwarantowało transmisję na żywo z tego wydarzenia . To jedyna możliwość zobaczenia przelotu giganta, ponieważ w Polsce nadal obowiązują obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, dlatego też nie można gromadzić się w okolicach Okęcia. O pozostanie w domach zaapelował też prezes KGHM Marcin Chludziński.

- Do Polski zmierza 7 mln maseczek, kilkaset tysięcy kombinezonów i kilkaset tysięcy przyłbic. W pierwszej kolejności trafią one do szpitali jednoimiennych, ale tez zasilą Agencję Rezerw Materiałowych - powiedział Sasin.