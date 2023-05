Baner na gmachu NBP. Prof. Marek Belka do prezesa Glapińskiego: mniej żartów, więcej kompetencji ekonomicznej

Na gmachu NBP przy ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie we wtorek zamontowany został gigantyczny baner, na którym wskazano, dlaczego w Polsce mamy tak wysokie ceny. - To jest wyraz pewnej rozpaczy. Szczególnie w Warszawie taka nachalna propaganda wywołuje uśmiech i politowanie - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Marek Belka, były premier, były szef NBP, europoseł. – Pan prezes NBP powinien komunikować się ze społeczeństwem za pośrednictwem swoich comiesięcznych konferencji prasowych. Mniej żartów, mniej propagandy a więcej konkretów i ekonomicznej kompetencji. Przyczyną inflacji nr 1 jest polityka pieniężna NBP i budżetowa rządu. Pandemia i jej skutki – to przyczyna nr 2, a wojna to zdecydowanie nr 3. Wpływ wojny to przyczyna, której teraz właściwie już nie ma. Ceny surowców są niższe niż w momencie ataku Rosji na Ukrainę. Przekaz NBP dotyczący „wpisywania się w narrację Kremla” budzi politowanie. Spójrzmy na naturę dzisiejszej inflacji. W całej...