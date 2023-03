Będą dotacje na środowiskowe domy samopomocy. Wiceminister podaje kwotę

Stanisław Szwed na wtorkowej konferencji prasowej ogłosił, że rozstrzygnięty został konkurs ofert w ramach programu "Senior+". – To program skierowany do samorządów na tworzenie dziennych domów seniora i klubów seniora. Mamy w tej chwili prawie 1200 takich jednostek, w tym roku powstaną 94 nowe – przekazał.

Tym samym dzienny dom seniora może otrzymać do 400 tys. zł dofinansowania z programu, natomiast klub – do 200 tys. zł. – Co jest ważne, to fakt, że przekazujemy środki na funkcjonowanie już istniejących (...), więc wszystkie domy otrzymują wsparcie na funkcjonowanie – podkreślił wiceminister.

Będą środowiskowe domy samopomocy

– Druga rzecz, którą dziś też ogłaszamy i uruchamiamy to środowiskowe domy samopomocy – są to ośrodki wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – wskazał wiceszef MRiPS.

Rekordowe waloryzacje emerytur

Z kolei minister Marlena Maląg na konferencji mówiła o tegorocznej waloryzacji emerytur . Stwierdziła, że jest to "historyczna waloryzacja kwotowo-procentowa". Dodała, że trzeba wspierać seniorów w czasie wysokiej inflacji (18,4 proc. w lutym ). Podwyższone świadczenia otrzymało już ok. 7 mln osób.

Od 1 marca do 1588,44 zł brutto wzrosły najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a także renty rodzinne i socjalne. Tym samym najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 1191,33 zł brutto. Łączny koszt tegorocznej waloryzacji świadczeń to ok. 44,15 mld zł.