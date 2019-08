Bezrobocie. Tak dobrze jeszcze nie było, w Polsce jedno z najniższych w UE

Stopa bezrobocia na koniec lipca osiągnęła poziom 5,2 proc. (w czerwcu było to 5,3 proc.), a według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w drugim kwartale tego roku osiągnęła poziom 3,2 proc. (wobec 3,9 proc. w pierwszym). Dane opublikowano w analizie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a ich autorem jest Główny Urząd Statystyczny.

Jest to historycznie niskie bezrobocie w Polsce, a dane Eurostatu wskazują na to, że w skali Unii Europejskiej ustępujemy jedynie Czechom i Niemcom. "Dane GUS wskazują na dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. W lipcu br. wzrosło przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, a liczba bezrobotnych zarejestrowanych, jak i stopa bezrobocia rejestrowanego, były najniższe w historii. To dobry zwiastun przede wszystkim dla konsumpcji gospodarstw domowych" - zapewniają analitycy MPiT w komunikacie.