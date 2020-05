Bon turystyczny. Przedsiębiorcy mają wątpliwości

Kto skorzysta z bonu?

- Ten projekt to już duże koszty dla budżetu państwa. Szacujemy, że w tym roku przeznaczymy na niego 7 mld zł – wyjaśnia w rozmowie z money.pl Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister odpowiedzialny za projekt. - Bardzo chcielibyśmy objąć nim więcej grup społecznych, ale zdajmy sobie sprawę, że to pociągnęłoby za sobą potężne wydatki, które uniemożliwiłyby jego realizację.

Kolejne obciążenie

Czekamy na szczegóły

- Jeśli to będzie miało taką skalę, jak słyszymy od rządu, że 7 milionów osób będzie mogło z tego skorzystać, to będzie to miało istotny wpływ na branżę turystyczną - powiedział na antenie TVN24 Bartłomiej Bryjak z Willi Basieńka w Zakopanem. - Trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądać w praktyce, bo nie znamy szczegółów. Obawiamy się, czy nie będzie nadmiernej biurokracji związanej z tym bonem, bo nie wszystkie obiekty mają terminale płatnicze, które mają być niezbędne do obsługi tych bonów.