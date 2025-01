Branża meblarska w tarapatach. Ostrzegali przed falą zwolnień. "Nasze apele niewiele dały"

Dzisiejsze meble to ,przeważnie tandeta Z wierzchu może i ładne Ale one mają gwarancję, na postawienie i nie przesuwanie ich z ,miejsca na miejsce Bo zaraz coś odleci, lub odksztalci się A i ceny ,to windowane dla bogaczy Za PRLu to były, mocne meble na ,długie lata Nic więc dziwnego że, ludzie szukają tańszego wyrobu