Brytyjska służba zdrowia w zapaści. Lekarzy i seniorów mają chronić dodatkowe szczepienia na COVID-19. Dostaną trzecią dawkę

Jak donosi brytyjska bulwarówka "The Daily Mail", by pokryć wydatki socjalne związane z zamknięciem gospodarki, rząd zapożycza się dziennie na kwotę sięgającą prawie miliarda funtów. Publiczna służba zdrowia na Wyspach jest w rozsypce. W kolejce do lekarzy czeka już 4,6 mln pacjentów.