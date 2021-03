Wielu Polaków mieszkających na Wyspach rezygnuje z przylotu do kraju na Wielkanoc

Jarek 23 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Jak to? Przecież tylko jak przed Bożym Narodzeniem pojawił się w UK wariant brytyjski wirusa to Mateusz wysłał samoloty LOTu aby zwoziły Polaków do kraju. Bo przecież nie ma się czego obawiać. Mateusz, Dworczyk, czas działać, słać Dreamlinery po naszych rodaków. Służba zdrowia da sobie radę. Potem jeszcze z Brazylii zacznijcie ściągać naszą diasporę i z RPA.