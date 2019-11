Budowa dróg. Jacek Sasin: Via Carpatia da potrzebny Polsce impuls rozwojowy

W poniedziałek odbyła się uroczysta inauguracja budowy 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Via Carpatia, ten fragment będzie obwodnicą Kraśnika. Droga ma być gotowa w 2021 r.

- Budowana droga ekspresowa S19 Via Carpatia da impuls rozwojowy potrzebny Polsce wschodniej. Via Carpatia, która ma połączyć kraje Europy Środkowej i wschodniej od Litwy aż do Grecji, staje się na terenie Polski faktem. Ta inwestycja połączy nasze kraje, ale przede wszystkim da potężny impuls rozwojowy wschodniej Polsce - podkreślił cytowany przez PAP wicepremier Jacek Sasin podczas inauguracji budowy odcinka tej trasy.