Były prezes NBP zrobiłby inaczej niż RPP. "Nie można ludziom wmawiać, że walka z inflacją może być bezbolesna"

KONSTYTUCJA

Panie Belka, podnoszenie stop procentowych jest słuszne w państwach gdzie funkcjonują stałe stopy procentowe np. USA, kraje zachodnie, gdyż to hamuje popyt ale nie niszczy rynku który już ma kredyt i tam podniesienia stop przwz FED czy EBC powoduje że firmy czy p. Smith zastanawia się czy dsiisaj brać kredyt ale nie zabija tych co już mają. To jest ta różnica.A tak naprawdę to 11 podwyżek nic nie dało i jest to dowód na to co piszę. Dzisiaj za wzrost inflacji odpowiadają ceny paliw i energii a nie stopy procentowe. Podnosząc stopy zarzyna się już funkcjonujące firmy i Kowalskich na kredycie i to jest tragiczne. Stopy powinny iść w dół albo decyzja że robimy je na poziomie z dnia zaciągania kredytu i tym samum wchodzimy do cywilizacji i przewidywalności na stałe stopy procentowe i wówczas możemy się równać zachodowi. Dzisiaj banki w Polsce w większości z zachodnim kapitałem gola Polaków z kasy.