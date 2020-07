Centralny Port Komunikacyjny. Rząd planuje pierwszy etap budowy

Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko gigantyczne lotnisko, ale i drogi dojazdowe, czy węzły kolejowe. W ramach inwestycji ma powstać m.in. sieć szybkiej kolei.

"Zasadniczym celem pierwszego etapu, będącego przedmiotem niniejszego programu, jest szczegółowe zdefiniowanie zakresu i skali inwestycji, przyjęcie optymalnych rozwiązań co do możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia oraz określenie efektywnego planu jego realizacji, a także przygotowania do rozpoczęcia prac budowlanych" - czytamy w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.