CPK szykuje się do roboty. W połowie 2020 roku zaczną się prace nad master planem

Master plan CPK przedstawi m.in. koncepcję rozwoju portu lotniczego w perspektywie 20 lat (na podstawie szczegółowych prognoz ruchu lotniczego) i etapowanie budowy. Jak wyjaśnia Małgorzata Popławska, menadżer ds. planowania i przepustowości CPK, ma on określić infrastrukturę dostosowaną nie tylko do realizacji celów inwestycji, ale być też odpowiedzią na potrzeby przyszłych użytkowników lotniska.

Zakładany czas dojazdu do centrum Warszawy pociągiem to 15 minut, a do Łodzi – 25 minut. Według wyliczeń spółki CPK, ok. 7 mln mieszkańców znajdzie się w zasięgu dojazdu do CPK w czasie nie dłuższym niż półtorej godziny. W pierwszym etapie CPK zakłada przepustowość lotniska i węzła transferowego na poziomie 45 mln pasażerów rocznie, czyli ok. 400 tys. operacji lotniczych (startów i lądowań) w ciągu roku na dwóch drogach startowych.