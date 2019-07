Czy w Polsce można żyć z wynajmu?

Wyniki analizy przeprowadzonej przez portal RynekPierwotny.pl wskazują, że odpowiedź na to pytanie jest mniej optymistyczna, niż może oczekiwać wiele osób.

Dopiero zainwestowanie dużej kwoty pozwala na życie z najmu

Mowa o stawkach 3,5 proc., 4,5 proc. oraz 5,5 proc., które zostały uwzględnione w poniższej tabeli. To proste zestawienie informuje nas o tym, jaki roczny zysk może wygenerować najem po zainwestowaniu w niego określonego kapitału.

W ramach przykładu, analitycy RynekPierwotny.pl przyjęli wartość inwestycji na poziomie od 100 000 zł do 2 000 000 zł. Za pierwszą z podanych kwot (100 000 zł), wciąż można kupić małe używane mieszkanie (zwykle jednopokojowe) położone poza większymi rynkami. Zyski z wynajmu takiego "M" nie będą jednak duże. W analizowanym przykładzie wyniosą one od 3500 zł do 5500 zł rocznie. Jedno mieszkanie na wynajem o wartości 300 000 zł także nie zapewnia bardzo wysokich zysków. Mowa o kwotach wynoszących 10 500 zł - 16 500 zł rocznie (po przyjęciu przykładowych założeń).