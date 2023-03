Czym jest pakiet VAT dla e-commerce i kogo dotyczy?

Czym jest pakiet VAT dla e-commerce?

Od 1 lipca 2021 roku obowiązuje pakiet VAT dla e-commerce w Polsce, który wprowadzono w celu uszczelnienia przepisów dotyczących podmiotów funkcjonujących w ramach handlu elektronicznego. Znowelizowano tym samym ustawę o podatku od towarów i usług, nazywaną po prostu ustawą o VAT.

Rząd motywował argumentację dotyczącą wdrożenia pakietu VAT e-commerce tym, że ma ona wprowadzać warunki, w których wyrównają się szanse unijnych sprzedawców oraz sprzedawców z rynku azjatyckiego. Nowelizacja była też niezbędna dla wdrożenia rozporządzenia wykonawczego Rady Unii Europejskiej w tym zakresie: 2019/2026 oraz wcześniej wydanych dyrektyw Rady (UE) – 2017/2455 i 2019/1995. Ma ona pozwolić na daleko idące uszczelnienie przepisów dotyczących podatku VAT w handlu elektronicznym.

Pakiet dla e-commerce wprowadził wiele zmian dotyczących sprzedaży towarów klientom z zagranicy. Co to za modyfikacje?

VAT OSS

Jedną z najbardziej istotnych zmian wprowadzonych na bazie pakietu VAT dla e-commerce była modyfikacja określana jako VAT OSS. Zanim pakiet zaczął obowiązywać, przedsiębiorcy wysyłający towary do konsumentów mieszkających w różnych krajach unijnych musieli pilnować limitów sprzedaży w każdym z nich. Limity te były różne i wynosiły od 35 do 100 tys. euro. Po ich przekroczeniu przedsiębiorca zobowiązany był do zarejestrowania się jako podatnik VAT w państwie konsumenta oraz do dokonywania tam rozliczeń i składania deklaracji.

Natomiast po wprowadzeniu pakietu e-commerce VAT ujednolicono limit sprzedaży we wszystkich krajach UE – wynosi on 10 tys. euro netto i jest łączny do wszystkich krajów UE.

Druga zmiana dotyczy uproszczenia rozliczania VAT po przekroczeniu progu 10 tys. euro sprzedaży. Rozliczenie to może odbywać się na dotychczasowych zasadach, co wymusza na przedsiębiorcy rejestrację do celów VAT w każdym kraju unijnym, w którym prowadzi sprzedaż. Może on jednak skorzystać z rozwiązania określanego mianem VAT OSS. Pozwala ono na rozliczanie się z podatku VAT w polskim urzędzie skarbowym.

Procedura VAT OSS – VAT One Stop Shop zastąpiła system VAT MOSS – Mini One Stop Shop. Ułatwia ona przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż także poza granicami Polski rozliczanie się z fiskusem, z wykorzystaniem jednej deklaracji, uwzględniając stawki w krajach poszczególnych konsumentów. Podatek VAT w procedurze VAT OSS odprowadzany jest w euro w kraju prowadzenia działalności gospodarczej.

Korzystanie z systemu VAT OSS jest dobrowolne dla przedsiębiorcy sprzedającego w internecie. Jednak niesie ze sobą wiele korzyści: składanie pojedynczej deklaracji w zakresie podatku VAT od sprzedaży wysyłkowej konsumentom z krajów należących do UE;

ujednolicenie progu sprzedaży, co zmniejsza formalności nakładane do tej pory na przedsiębiorców z branży e-commerce;

możliwość wypracowania oszczędności – przedsiębiorca może w łatwy sposób sam rozliczyć się z VAT od sprzedaży internetowej, bez konieczności korzystania przy tym z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów; można więc obniżyć przez to koszty prowadzenia działalności.

Kogo dotyczy pakiet VAT e-commerce?

Wszystkie podmioty, które funkcjonują w branży e-commerce, czyli zajmują się świadczeniem usług w internecie, mogą być objęte regulacjami wynikającymi z pakietu VAT dla e-commerce. Wśród nich w szczególności należy wymienić: podmioty wykonujące usługi na rzecz innych osób, które nie są podatnikami (osoby mieszkające poza granicami UE);

podmioty prowadzące platformy i portale e-commerce;

podmioty zajmujące się sprzedażą towarów na rzecz konsumentów w Unii Europejskiej lub podmiotów nierozliczających wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zaś towary te są transportowane między państwami Wspólnoty lub z innego państwa do UE. W skrócie można właściwie powiedzieć, że pakiet VAT e-commerce obejmuje właścicieli sklepów online, które sprzedają towary osobom znajdującym się w UE lub w kraju poza Wspólnotą.

