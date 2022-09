Czym jest promesa kredytowa i do czego służy?

Czym jest promesa kredytowa?

Na początek warto zdefiniować pojęcie. Co to jest promesa kredytowa? Utożsamiana jest ona z przyrzeczeniem wykonania określonej czynności na gruncie istniejącego prawa. Promesa kredytowa jasno wskazuje, że masz tu do czynienia z obietnicą banku dotyczącą udzielenia zobowiązania w określonej wysokości. Jest ona składana w formie pisemnej przez bank na wniosek klienta.