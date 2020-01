Czyste powietrze dobrem osobistym? Jeśli Sąd Najwyższy tak zadecyduje, Polska może przegrać wiele procesów

Pytanie o kwalifikację prawa do życia w czystym środowisku jako dobro osobiste zadał Sądowi Najwyższemu Sąd Okręgowy w Gliwicach. Aktywiści mają nadzieję, że Sąd Najwyższy uzna, że tak właśnie jest, gdyż może zachęci to samorządy do jeszcze bardziej aktywnej walki ze smogiem – czytamy w "Rzeczpospolitej".