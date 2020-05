Debata prezydencka. Spór o gospodarkę

Komisja Europejska przewiduje, że kryzys wywołany pandemią koronawirusa spośród wszystkich krajów UE najmniej dotknie Polskę. Niemniej nadal prognozy wskazują na spadek PKB Polski o 4,3 proc. w 2020 r. Kandydaci na prezydenta podczas debaty TVP byli pytani o to, jak wrócić do wysokiego tempa rozwoju z ostatnich lat.

Jako pierwszy odpowiadał ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. - Ostatnie lata to był okres, w którym w Polsce bardzo dobrze się działo i wielu ludzi z tego skorzystało. Był to efekt dobrego współdziałania prezydenta, rządu i większości parlamentarnej. Jeśli dziś dotyka nas kryzys, to pokazujemy, że przez dobre współdziałanie potrafimy sobie z nim radzić. To pokazują choćby kolejne tarcze antykryzysowe - podkreślił prezydent.