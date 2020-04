Debiut PFR z koronaobligacjami. Ponad 16 mld zł zasili tarczę finansową rządu

W ramach realizacji rządowego programu PFR planuje wsparcie sektora mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm środkami o wartości do 100 mld zł.

Co o debiucie PFR sądzi rynek i czy to rzeczywiście taki sukces? Eksperci nie spodziewają się, żeby PFR miał problem ze znalezieniem chętnych także na kolejne obligacje, choć mówi się, że premia za ryzyko w oprocentowaniu tych papierów nie jest przesadnie atrakcyjna.

To, że bez problemu koronaobligacje PFR sprzedały się nie dziwi specjalnie Michała Sadraka. Ekspert portalu obligacje.pl wskazuje, że nawet przy mniejszym zainteresowaniu banków papiery sprzedałyby się, tylko np. nabywcą mogłyby być banki z udziałem skarbu państwa, aby je odsprzedać do NBP. Sam bank centralny bowiem nie mogłby ich kupić na rynku pierwotnym.

- To obligacje korporacyjne, ale tylko z nazwy. Bliżej im do obligacji skarbowych, choćby przez gwarancje udzielone przez państwo. Dlatego też ich oprocentowanie należy bardziej porównywać do papierów rządowych - wskazuje Michał Sadrak.