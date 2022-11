Decentralizacja kryptowalut – co to takiego i jakie ma znaczenie dla walut krypto?

Na czym polega decentralizacja kryptowalut?

Dlaczego kryptowaluty są zdecentralizowane?

Warto zwrócić uwagę, że blockchain danej kryptowaluty stanowi zdecentralizowaną i rozproszoną bazę danych w modelu peer-to-peer. Górnicy w sieci kryptowalutowej, których jest całkiem sporo, są też użytkownikami blockchaina i odpowiadają za obsługę transakcji i przechowywanie związanych z kryptowalutami informacji. Proces weryfikacji i oddawania kolejnych bloków (transakcji) do publicznego rejestru – łańcucha bloków, wymaga miningu, czyli kopania kryptowalut. W tym samym czasie zajmuje się tym wielu minerów, działających w ramach jednej sieci kryptowalutowej. Decentralizacja jest tu kluczowa, ponieważ nawet wtedy, gdy jeden z minerów przestanie udostępniać swój komputer czy będzie zmagać się z awarią sprzętu, nie będzie to miało wpływu na funkcjonowanie całego systemu kryptowalutowego.

Dlaczego DEX jest tak istotne dla zdecentralizowanych finansów?

Handel kryptowalutami może odbywać się w ramach zdecentralizowanej giełdy – DEX . Pod wieloma względami to rynek podobny do scentralizowanych giełd. Handel odbywa się w nich na blockchainie, z wykorzystaniem inteligentnych kontraktów. Giełda nie przejmuje środków użytkowników i nie sprawuje żadnej kontroli nad ich aktywami .

Giełdy aktywów cyfrowych pozwalają na rozwój zdecentralizowanych finansów jako takich sfery DeFi. To jeden z jej kluczowych elementów. Tego rodzaju giełdy nie przechowują aktywów klientów, co pociąga za sobą redukcję ryzyka kradzieży danych i środków. Większość DEX-ów nie musi przestrzegać międzynarodowych przepisów i wymagań stawianych przez instytucje nadzorcze, dlatego łatwo je budować i rozpowszechniać. Dają one więcej opcji przy zawieraniu transakcji tokenami, które bardzo często nie mają szansy na to, by były notowane na scentralizowanych giełdach CEX.