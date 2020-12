Do Polski popłyną z Unii miliardy. Gowin tłumaczy, na co będą przeznaczone

W ciągu najbliższych 7 lat Polska może liczyć na 800 mld zł w postaci funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? - Pierwsza rzecz to transformacja energetyczna, kolejne to "Zielony Ład" i inwestycje samorządowe. Te ostatnie są bardzo ważne. Mogą być jedną z głównych dźwigni powrotu polskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu - mówił w specjalnym wydaniu programu "Newsroom WP" wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin. - Do tego dochodzi cyfryzacja, zarówno gospodarki, jak i administracji państwowej, wspieranie innowacyjności. Będziemy też inwestować możliwie duże środki w tych branżach, które przynoszą największą wartość dodaną w eksporcie. Pracujemy nad nową polityką przemysłową. Chcemy wykorzystać fakt, że pandemia uświadomiła wszystkim w Europie, iż trzeba odtworzyć produkcję przemysłową. A Polska jest pod tym względem w dużo lepszym położeniu niż większość naszych partnerów z UE - dodał.