Do Polski wciąż trafiają setki ton rosyjskiego węgla? Senator ujawnia nagranie

Do sprawy odniósł się również wiceminister resortu aktywów państwowych Marek Gróbarczyk. Powiedział on, że nie ma w polskich portach "ruskiego węgla".

To stąd do Polski trafiło najwięcej węgla

Raport zawiera również zestawienie państw, z których rząd sprowadzał węgiel do Polski, z uwzględnieniem przydatności surowca. Najlepszy okazał się ten z Kolumbii. "Jest najbardziej kaloryczny, najmniej zasiarczony i jest z niego najmniej popiołu. Gorszy, ale nadal niezły, jest surowiec z Indonezji. W domowych piecach nie powinien być za to palony surowiec australijski i południowoafrykański" - czytamy. Co ciekawe to właśnie Australia i RPA były wiodącymi partnerami importowymi Polski.