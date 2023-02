Dropshipping – czym jest i od czego zacząć?

Czym jest dropshipping?

Pojęcie dropshippingu jest nierozerwalnie związane ze sferą e-commerce . To model działania sklepu internetowego, w którym sprzedający nie musi mieć fizycznie na stanie w swoim magazynie lub w innym miejscu sprzedawanych towarów. Oferuje bezpośrednią wysyłkę produktów z magazynów producentów czy hurtowni do klienta, dzięki czemu zmniejsza przede wszystkim swoje koszty działalności. Nie zamraża pieniędzy w towarze, nie musi wynajmować magazynów czy organizować wysyłki towarów.

Charakterystyczne przy prowadzeniu sklepu dropshippingowego jest to, że przesyłka towarów do klienta leży w gestii zewnętrznej firmy kurierskiej.

Obowiązki właściciela e-biznesu dropshippingowego

Jak zacząć dropshipping?

Pierwszym krokiem, by rozpocząć swój dropshipping, jest określenie, co właściwie chcesz oferować klientom. Możliwości są wręcz nieograniczone, ale najlepiej przynajmniej na początek wybierz jeden rodzaj produktów lub ich grupę, jakie będziesz sprzedawać. Wybierz towary, w przypadku których konkurencja rynkowa nie jest bardzo duża, a przy tym istnieje na nie popyt.

Nie musisz od razu rejestrować działalności gospodarczej w CEIDG, ponieważ możesz rozkręcać biznes dropshippingowy bez rejestracji. Uwaga! Pamiętaj przy tym, że bez formalnej rejestracji działalności możesz legalnie zarobić miesięcznie nie więcej, niż wynosi połowa stawki wynagrodzenia minimalnego na rok. Powyżej tej kwoty rejestracja jest już wymagana, a przy tym musisz płacić podatek od dochodów do urzędu skarbowego oraz składki do ZUS .

Nie możesz nic sprzedawać, jeśli nie będziesz mieć pewności, że fizycznie towar dotrze do Twojego klienta. Przy realizacji biznesu powinieneś podpisać z hurtownią, z której będziesz sprzedawał produkty w e-sklepie klientom, odpowiednią umowę. To po jej stronie będą leżały wysyłki towarów, dzięki czemu cały proces sprzedaży wymaga od Ciebie, jako właściciela e-commerca, mniejszego nakładu pracy. Najprościej jest połączyć sklep dropshippingowy z wybraną hurtownią. Integracja pozwoli Ci sprzedawać asortyment partnera klientom, bez konieczności przygotowywania na własną rękę tytułów i opisów produktów czy ich zdjęć. Produkty i ich karty zostaną zaimportowane do sklepu internetowego automatycznie.

Zalety i wady dropshippingu

Czy warto skorzystać z dropshippingu? Z pewnością ma on wiele zalet:

niskie koszty wejścia,

brak konieczności posiadania wysokiego kapitału na rozkręcenie biznesu,

brak konieczności organizowania samodzielnie wysyłki,

brak konieczności magazynowania towarów,

możliwość importu opisów i zdjęć produktów z hurtowni dropshippingu,

możliwość prowadzenia sklepu z dowolnego miejsca na Ziemi,

brak konieczności rejestrowania działalności (przynajmniej na początku).

To wszystko sprawia, że można stać się właścicielem e-sklepu i go rozkręcić bez potrzeby kupowania towarów, które są w nim oferowane. Wadą modelu dropshippingu jest to, że nie masz kontroli nad procesem wysyłki przedmiotów do klienta, a ewentualne zwroty i reklamacje obarczają właśnie Ciebie. Jeśli więc zawierasz umowę o współpracę i dostawy wielkogabarytowych produktów z hurtowni, dropshipping spowoduje, że będziesz musiał na własną rękę wygospodarować miejsce na ich przechowywanie, gdy klient je odeśle.