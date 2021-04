Duda: 11 proc. energii z węgla do 2040 r. Szczyt klimatyczny pełen zapowiedzi. USA wracają do gry w zielone

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, zabierając głos w debacie podczas szczytu klimatycznego, którego gospodarzem jest prezydent USA Joe Biden, że Polska "z ogromną nadwyżka redukcyjną CO2 zrealizowała postanowienia Protokołu z Kioto z 1997 roku". Przemysł miał obniżyć emisję o 6 proc., a ostateczna redukcja wyniosła 33 procent.

Jak przekonywał Duda, naszą aktywność widać też w trzykrotnie organizowanych światowych konferencjach klimatycznych. Prezydent uważa, że z inspiracji COP24 w Katowicach w 2018 r. Unia Europejska, jako pierwsza światowa gospodarka, przyjęła cel neutralności klimatycznej do 2050 roku oraz zwiększyła cel redukcji emisji do roku 2030 do co najmniej 55 procent".

Prezydent Joe Biden, który zainicjował spotkanie przywódców, potwierdził zapowiadaną zmianę kierunku, jeśli chodzi o przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Prezydent USA zadeklarował, że Stany Zjednoczone zredukują emisję gazów cieplarnianych o 52 proc. do 2030 roku. "Chodzi o to, by zapewnić na wszystkim lepszą przyszłość" - powiedział.

Prezydent USA zauważył, że koszt bezczynności rośnie i nie ma co udawać, że klimat nie jest sprawą każdego państwa na świecie. Jak komentuje Associated Press, obietnica redukcji emisji o ponad 50 proc. to najambitniejszy plan walki z ociepleniem klimatycznym, jaki kiedykolwiek przedstawił Waszyngton.

To blisko dwa razy większe ograniczenie szkodliwych emisji niż to, jakie w 2015 roku zadeklarował ówczesny prezydent USA Barack Obama podczas przełomowej konferencji klimatycznej w Paryżu.

Jeżeli za przykładem USA pójdą kraje Unii Europejskiej, Japonia, Kanada i Wielka Brytania - które odpowiadają razem za ponad połowę emisji gazów cieplarnianych - to uda się zapobiec globalnemu ociepleniu o 1,5 stopni Celsjusza - oznajmiła amerykańska administracja.

W wirtualnym szczycie wzięli udział przywódcy 40 państw.

