Elonowi Muskowi zaczyna brakować doby. "Moje dni są długie i skomplikowane"

– Moje dni są bardzo długie i skomplikowane, co można sobie wyobrazić – powiedział Elon Musk na debacie "The Wall Street Journal", cytowany przez CNBC. Przyznał, że regularnie musi "przełączać styki" w głowie, by przestawić się w tryby funkcjonowania: Tesli, SpaceX i Twittera. A, jak sam stwierdził, każde takie przełączenie jest "dość bolesne".

Harmonogram nie zawsze ma przełożenie na rzeczywistość

To, co nietypowe w jego postępowaniu, to fakt, że Elon Musk w większości sam ustala swój harmonogram. Zazwyczaj szefowie firm zlecają to swoim szefom sztabu lub też asystentom. Miliarder co prawda ma taką osobę w swoim otoczeniu, ale pracuje ona w niepełnym wymiarze godzin, więc wyłącznie pomaga mu w organizacji jego dnia pracy.