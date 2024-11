Fala znów ruszyła. Nadchodzą miesiące podwyżek. "Będą chcieli się zabezpieczyć"

Wzrost płac i inflacja podniesie czynsze

Zdaniem naszego rozmówcy powody tych kosztów od dłuższego czasu są te same. - To przede wszystkim wzrost minimalnego wynagrodzenia, co automatycznie przełoży się na presję płacową. Czy to hydraulik, czy stolarz, czy kominiarz - każdy będzie chciał zarabiać więcej. I te podwyżki trzeba będzie zdyskontować, podnosząc czynsze. Nie zdusiliśmy też inflacji. I to też będzie przekładało się na wzrost cen i kosztów - tłumaczy ekspert.