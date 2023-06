Firmy kończą z podwyżkami cen. To odbije się na inflacji

Kiero 14 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Podnoszenie ceny : może odwrócić połowę klientów od firm. Aby oni chcieli wrócić ,albo kiedyś wrócili,to trzeba masę pieniędzy,marketing i duuuuzoo czasu oraz starań. Jak konsument odejdzie,znajdzie inne miejsce,to trudno jest aby zmienił decyzję i wrócił. A orlen-pis na wybory i na wakacje podnosi swoje ceny paliw o 35 groszy wobec innych sprzedających,spoza monopolu orlenu-pis. Idą wybory,to dla : mediów Kaczyńskiego trzeba kroić Polaków,po 40 groszy na litrze, po to było łączenie z lotosem ,aby kroić na monopolu ceny diesla - całe społeczeństwo cenami. A po wyborach ,przegranych przez Kaczyńskiego ,trzeba kroić : Polskę,po 50 groszy/litr paliwa Orlenu -ekstra na 800+ po nowym 2024roku . Skoro dzieci będzie coraz mniej ,to ani 800+ ,ani zakaz aborcji ,ani niewolnictwo wysokich cen Orlenu,PiS,Kaczyńskiego w rządzie ,nic tego nie zmienia. Orlen i BP to najdroższe stacje w Polsce. A jeśli paliwo nie jest chrzczone : woda lub lekkim olejem opalowym-diesel ,albo benzyny-toluenem ,to paliwo w rozpiętości cen jest to samo i takie samo : w całej Polsce. Nie tankuje na obajtku,nie dopłacam 40-50 groszy do litra paliwa,Kaczyńskiemu z morawieckim ,na propagandę wyborów oraz przekupstwo madek za ciążę na ,800++,za głos dla : pisowcow.... Korupcji wyborczej z inflacji PiSu.