Fotowoltaika na balkonie. "Jeszcze egzotyka, ale zainteresowanie coraz większe"

Są tacy, którzy wierzą, że podobną drogę przejdą małe instalacje, które można umieścić nawet na balkonie. Jednym z polskich pionierów był tu Beniamin Broniek z Katowic, który umieścił panele na swoim balkonie pod koniec 2019 roku. W mediach opowiadał, że cała inwestycja kosztowała go 2,5 tys. Sam jednak zajmuje się tym zawodowo, więc nie musiał płacić fachowcom. Zwykle balkonowa instalacja kosztuje około 4 tys. zł.

Fotowoltaika na balkonie. Czy to się opłaca?

Jak wyliczył serwis Enerad.pl, niewielka instalacja może przynieść ok. 400 zł oszczędności rocznie na zużyciu energii. Szybko więc inwestycja się nie zwróci. Serwis prognozuje jednak, że ceny prądu mogą rosnąć o 6 proc. rocznie. Jeśli tak by było, to jest szansa, że instalacja na siebie zarobi przez 9 lat. A potem będzie już generować oszczędności.