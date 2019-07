Fuzja Orlenu i Lotosu. Daniel Obajtek: "Nie wiadomo, czy dojdzie do skutku"

- To jest proces bardzo ciężki i trudny. Robimy wszystko, by się to udało - mówił Obajtek, którego słowa przytacza PAP.

Daniel Obajtek tłumaczył, że kapitalizacja po połączeniu obu firm wyniesie 19 mld dolarów. Porównał to do globalnego giganta paliwowego BP, którego kapitalizacja wynosi - jak mówił szef Orlenu - 130 mld dolarów, podaje PAP.

Komisja Europejska oczekuje od PKN Orlen głębszych analiz i dalszych rozmów, ale płocki koncern w dalszym ciągu zakłada, że do przejęcia kontroli nad Grupą Lotos dojdzie do końca roku - przekonywał w piątek prezes Orlenu Daniel Obajtek.

PKN Orlen liczył na szybką zgodę KE, najlepiej do połowy 2019 roku, tak by mógł dokonać połączenia do końca grudnia. Oficjalnie jednak polska firma poprosiła Komisję o zatwierdzenie fuzji dopiero w środę. Mimo to, jak podaje Polska Agencja Prasowa, płocki koncern na razie wciąż podtrzymuje zakładany harmonogram.