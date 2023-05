Gigantyczne wpływy do budżetu. Belka: inflacja to bezlitosny podatek

mmmr 13 min. temu zgłoś do moderacji 17 3 Odpowiedz

Kto ma choć trochę wiedzy o ekonomii to wie, że inflacja to głównie pokłosie rozdawnictwa stosowanego na szeroką skalę (w naszym kraju pewnym grupom wyborców, a najwięcej to pod stołem członkom partii), a że przy okazji jest wojna i był COVID to jest na co winę zrzucić, gdyby tego nie było to zawsze można zrzucić na Tuska .... który to o zgrozo deklaruje jeszcze większą chęć rozdawnictwa ! Jak żyć ? Gdzie ukryć gotówkę ? Na kogo głosować ? A może uciekać i unikać PLN ? Spira się rozkręca ... wystarczy pojechać do Turcji aby zobaczyć do czego to prowadzi.