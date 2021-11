Glapiński na kolejne 6 lat w NBP? Ekspert: Trzymam kciuki, by było lepiej, bo wyzwań jest wiele

Z medialnych doniesień wynika, że prof. Adam Glapiński zostanie powołany na kolejną kadencję szefa NBP. Co będzie największym wyzwaniem na kolejnych 6 lat jego kadencji? - Przed bankiem centralnym jest trudny okres. Przez ostatnie lata polityka pieniężna była raczej w cieniu, ludzie się tym nie interesowali, inflacja nie była podwyższona, stopy procentowe były przez bardzo długi okres na poziomie 1,5 proc., to był temat zupełnie poboczny - powiedział w "Money. To się liczy" Mikołaj Raczyński, członek zarządu Noble Funds TFI. - Dziś jest wiele wyzwań. Ustabilizowanie złotego, schłodzenie inflacji tak, by jak najmniej dotknęło to gospodarki. Jeżeli prezes Glapiński dostanie kolejną szansę, kolejną kadencję, to trzymam kciuki, by poszło to lepiej niż w ostatnich miesiącach. Wyzwań jest dużo, trzeba się skupiać na horyzoncie kilku kwartałów, kilku lat do przodu, a nie tylko tych najbliższych odczytów. To, co jest najważniejsze, a zostało trochę zapomniane w...