Hilton wycofuje jajka z chowu klatkowego. To efekt globalnego protestu

Decyzja o wycofaniu jajek z chowu klatkowego zapadła zaledwie dzień po rozpoczęciu akcji protestacyjnej, do której przyłączyły się 63 międzynarodowe organizacje działające na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt.

Jak zapowiadają przedstawiciele Hiltona, do 2025 roku placówki wszystkich marek należących do sieci przejdą na jaja z alternatywnych form hodowli. Do tej pory firma deklarowała przejście na jaja bezklatkowe jedynie w kilku swoich markach w 19 krajach.