Inflacja rekordowa, a problemy się piętrzą. Co dalej? Prognozy niepokoją

Inflacja – dużo zależy od tarczy, ale możemy szykować się na dalsze wzrosty cen

"Szybko rosnąca inflacja bazowa potwierdza, że impuls z tej strony jest silny, a jego wpływ na procesy cenowe może być długotrwały" – komentują ekonomiści ING. Jak szacują, inflacja bazowa (bez cen energii i żywności) wzrosła o ok. 1,1 proc. miesiąc do miesiąca i wynosi ok. 11,2 proc. rok do roku.