Koniec z bieganiem od urzędu do urzędu. Ruszają prace nad ważną zmianą

Projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych został zgłoszony przez prezydenta Andrzeja Dudę, a ustawa weszła w życie 1 stycznia 2020 roku. Co z tego wyszło?

W poniedziałek z udziałem prezydenta oraz przedstawicieli rządu (m.in. minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg), odbędzie się spotkanie na temat kontynuacji projektu centrów usług społecznych (CUS).

Wiceszef kancelarii prezydenta Piotr Ćwik przypomniał, że ideą centrów jest to, by osoba potrzebująca pomocy w zakresie usług społecznych "nie musiała wędrować z jednej instytucji do drugiej, (...) by w jednym miejscu te wszystkie obszary były skondensowane i aby można było swoje sprawy skutecznie załatwiać".

Przypomina to pomysł "jednego okienka" dla przedsiębiorców, którzy od dłuższego czasu mogą załatwić większość spraw związanych np. z założeniem firmy w jednym miejscu.

Od wprowadzenia ustawy minęło już półtora roku i projekt CUS-ów będzie jeszcze rozłożony na dłuższy czas. Piotr Ćwik zaznaczył, że realizacja została przewidziana na trzy etapy.

- Obecnie trwa pierwszy etap, pilotażowy. Zgłaszały się do niego samorządy, które były chętne do tego, by CUS-y u siebie tworzyć. Drugi etap to około roczny okres na taką analizę i ewaluację tego projektu i przygotowanie kampanii promocyjnej. Trzeci etap to działanie na rzecz docelowego rozwiązania, czyli utworzenia centrów i ich funkcjonowanie na terenie całego kraju - wyliczał.

Projekt centrów realizowany jest obecnie przez kilkadziesiąt samorządów w Polsce.

- Ponieważ w decydującą fazę wchodzą uzgodnienia na forum rządu, jeśli chodzi o decyzje kierunkowe, co do wydatkowania środków na sferę społeczną w następnej perspektywie finansowej, czyli 2021-2027, potrzebne jest takie spotkanie, by porozmawiać ze stroną rządową na temat kontynuacji projektu centrów (...) zainicjowanego przez pana prezydenta - powiedział Ćwik.

Według niego CUS-y będą zasadniczym tematem poniedziałkowych rozmów.

W poniedziałkowym spotkaniu udział weźmie prezydent Andrzej Duda, prezydenccy doradcy, obecność potwierdziła też minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w spotkaniu będzie prawdopodobnie uczestniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, pojawi się również przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

