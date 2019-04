Kalkulator wyborczy PiS już działa. Spełnienie żądań nauczycieli nie opłaca się przed wyborami

533 zł - za przyciągnięcie jednego pracownika-wyborcy. 1,1 tys. zł - za przyciągnięcie jednego seniora-wyborcy. 2,1 tys. zł - za przyciągnięcie jednego rodzica-wyborcy. Tak mógłby prezentować się kalkulator opłacalności obietnic Prawa i Sprawiedliwości. W porównaniu do sztandarowych obietnic PiS, spełnienie żądań nauczycieli jest zbyt kosztowne.

- Koszty spełnienia żądań nauczycieli, przeliczone na jednego potencjalnego wyborcę, są gigantyczne. A to nie koniec. Nauczyciele są też wyjątkowo niechętną wobec rządu grupą. Trudno ich będzie nakłonić samymi podwyżkami do głosowania na PiS - dodaje.

I jak przekonuje, "dla każdej partii najważniejsi są wyborcy wahający się". - To wyborcy, którzy raz głosują na jednych, raz na drugich i dość łatwo zmieniają preferencje. Oni głosują portfelem - dodaje.

Jak wypadają obietnice PiS pod względem wyborczym? Największą siłę rażenia ma obniżka PIT z 18 do 17 proc. oraz podniesienie kosztów uzyskania przychodów. W Polsce w sumie jest 16 mln pracowników - więc to grupa, która może odczuć zmiany w podatkach .

Jak liczyliśmy w money.pl, Polacy zarabiający pensję minimalną w wysokości 2250 zł brutto, w ciągu roku zyskają 446 zł "na rękę". Na koncie, zamiast 1633 zł, co miesiąc zobaczą 1670 zł. Jak wynika z szacunków money.pl, zarabiający 2,5 tys. zł brutto mogą liczyć w ciągu roku na dodatkowe 472 zł na rękę. Miesięcznie to wyższa pensja o około 40 zł. Im wyższy zarobek w ciągu miesiąca, tym wyższy zysk na zmianach.

Koszt programu w przeliczeniu na jednego wyborcę jest najniższy z całej "piątki" Jarosława Kaczyńskiego. W przypadku samej obniżki PIT to zaledwie 533 zł na potencjalny głos. W przypadku obniżki PIT połączonej z podwyższeniem kosztów uzyskania przychodów to "tylko" 718 zł.

W 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość wyda na przykład 9,5 mld zł na program "500+" na każde dziecko. Jak wynika z projektu ustawy, z programu skorzysta blisko 4,4 mln rodzin. To armia aż 8,8 mln wyborców. W przeliczeniu na jeden potencjalny głos PiS musi wydać z budżetu około 1090 zł. W sumie jednak rocznie program będzie kosztować dwa razy więcej - blisko 17 mld zł. W dłuższej perspektywie obietnica kosztuje zatem 2180 zł na potencjalny głos.

Warto podkreślić, że 8,8 mln potencjalnych głosów to zdecydowanie więcej niż PiS uzbierał w wygranych w 2015 roku wyborach. Wtedy w całej Polsce PiS zdobył 5,7 mln głosów.

Równie atrakcyjnie z politycznego punktu widzenia wygląda program tzw. 13. emerytury. 1,1 tys. zł brutto jeszcze w maju trafi do 9,7 mln seniorów - emerytów i rencistów. W sumie na program powędruje blisko 10,7 mld zł. Tutaj koszt na jednego potencjalnego wyborcę wynosi 1,1 tys. zł - dokładnie tyle, ile dostaną seniorzy.

Porównując same koszty, żądania nauczycieli nie wydają się wyjątkowo kosztowne. Są zbliżone do ceny za 13. emeryturę i pół roku działania programu "Rodzina 500+" dla pierwszych dzieci. Sprawa wygląda inaczej, gdy koszt programu przeliczy się na potencjalne głosy wyborcze. W Polsce jest 700 tys. etatów w przedszkolach i szkołach. Podniesienie pensji dla wszystkich – według propozycji ZNP – kosztowałoby od 10 do 12 mld zł. Efekt? Na jednego nauczyciela, który miałby stać się wyborcą PiS - trzeba wydać ponad 17 tys. zł.