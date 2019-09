Karczewski o drożyźnie. "Rząd nie jest w stanie narzucać ceny pietruszki"

Marszałek odpowiadał, że rząd nie jest w stanie narzucać cen i są one regulowane zupełnie niezależnie. Odpowiadał w ten sposób na krytykę opozycji, która podnosi ten argument w kampanii wyborczej.

- Apeluję do pana Grzegorza Schetyny, żeby się obudził i to zobaczył. Mamy gospodarkę rynkową i ten rynek reguluje cenę. Tak jest, o to walczyliśmy - powiedział Karczewski.